Украинская нацвалюта укрепилась больше всех валют в мире, – Bloomberg

Украинская национальная валюта с начала 2019 года укрепилась по отношению к доллару на 19%, что является лучшим показателем среди мировых валют, пишет Bloomberg.

Стабильное укрепление гривны превзошло ревальвацию российского рубля, который по отношению к доллару вырос на 12%.

По мнению финансистов, укрепление гривны способствует оттоку из страны трудовых ресурсов. Они также добавили, что разница между зарплатами в Украине и Польше за три года уменьшилась почти в 3 раза.

Среди наиболее ревальвированных валют оказались египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

В настоящее время курс гривны укрепляется из-за избытка валюты на рынке. Отмечается, что это происходит из-за инвестиций иностранцев в государственные облигации.

При этом, по данным НБУ, официальный курс гривны с начала года (на начало декабря), укрепился на 13%, с 27,7 грн/доллар до 24,0 грн/доллар.

А на субботу, 21 декабря, Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на уровне 23,33 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Летом на фоне зафиксированной впервые за год дефляции Украина покинула топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией.