Активы Укргазбанка за 11 месяцев увеличились на 32%

По итогам января-ноября 2019 года Укргазбанк получил прибыль в 836 млн грн, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные отчетности банка.

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Прибыль Укргазбанка за ноябрь составила 260 млн грн. Активы банка за 11 месяцев 2019 увеличились на 32% - до 108, 7 млрд грн.

Как ранее сообщал Фокус:

По итогам года государственный Укргазбанк ожидает прибыль в размере свыше 1 млрд грн, что соответствует финансовому результату, предусмотренному стратегией развития банка на 2019-2021 годы.