"Приватбанк пока еще не вернул, но скоро верну", – пообещал Коломойский "Схемам"

Игорь Коломойский рассчитывает вскоре вернуть контроль над "Приватбанком". Причем не обязательно через суды, но "законным путем". Об этом он сказал в видеоинтервью журналисту проекта "Схемы: коррупция в деталях" Михаилу Ткачу.

Интервью состоялось 25 декабря в холле одного из киевских отелей, в котором одновременно с Коломойским находились руководитель Офиса президента Андрей Богдан и несколько бизнес-партнеров Коломойского.

Фрагмент интервью:

– За время, когда вы вернулись в Украину, ваш бизнес никак нигде не проиграл. В судебных делах вы побеждаете.

– А когда был Порошенко, какие мои бизнесы проиграли?

– Когда был Порошенко, вы были не в стране и вы потеряли Приватбанк.

– Вы о бизнесе, да? Ну, хорошо, потерял банк. Ну, пока не вернул, но скоро верну.

– Вы думаете, что вы вернете?

– Вообще даже не сомневаюсь.

– Именно через суды?

– Не именно через суды, а законным путем, так как положено по законодательству.

– Скажите, пожалуйста, а почему тогда ...

– Вот поверьте мне, справедливость восторжествует. Как бы МВФ не бился головой о стенку, законы придумывал, что-то рассказывал, все это пустые глупости.

Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. Говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал. Богдан на вопросы журналистов не ответил.

Как ранее сообщал Фокус: