На "польских" заробитчан приходится треть денежных переводов в Украину, – НБУ

Объем частных переводов в Украину из-за границы в третьем квартале 2019 года составил $3140 млн, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в квартальной статистике Национального банка.

НБУ сообщает, что учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в страну.

Больше всего переводов поступило в Украину из Польши – на $1050 млн. Далее идут Чехия ($295 млн), Россия ($263 млн), США ($255 млн), Великобритания ($159 млн) и Италия ($121 млн).

Из стран ЕС поступило $2126 млн, что составляет 68% от общей суммы переводов в третьем квартале.

Объемы частных денежных переводов в Украину по основным странам

Как ранее сообщал Фокус: