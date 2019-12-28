Сеть "Люксоптика" станет французско-итальянской, – решение АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил французско-итальянскому холдингу EssilorLuxottica купить крупнейшую украинскую сеть "Люксоптика", состоящую из 176 розничных точек продажи. Об этом говорится на сайте АМКУ.

Официальное сообщение гласит, что регулятор разрешил Essilor Nederland Holding (Нидерланды), на 100% подконтрольному EssilorLuxottica, купить свыше 50% в International Optical House Holding (Нидерланды).

По данным реестров, вторая компания в декабре-2019 стала владельцем 100% участия в "Люксоптика Холдинг" (Киев).

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Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 28 декабря конечными бенефициарами "Люксоптика Холдинг" являются Надежда Шаломова, жена Бориса Ложкина, бывшего главы администрации президента Петра Порошенко, и совладелец медицинской сети "Добробут" Олег Калашников.

Компания EssilorLuxottica является ведущим международным производителем и поставщиком офтальмологических очков, оправ и солнцезащитных очков. Она известна такими брендами очков как Ray-Ban, Oakley, Emporio Armani, Prada, Tiffany и оптических технологий Varilux и Transitions. Ей принадлежат розничные сети Sunglass Hut и Lenscrafters.

За первых три квартала 2019 года консолидированный оборот группы составил 13,086 млрд евро, увеличившись за год на 7,7%.

Как ранее сообщал Фокус: