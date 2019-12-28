Кабмин одобрил план разделения УЗ на три части, – Кравцов

Кабмин утвердил план реформы Укрзализныци, после которой компания превратится в холдинг.

Об этом заявил глава УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

Весь этап разделения УЗ на три части ориентировочно займет два года. По плану, будут созданы пассажирская, грузовая и инфраструктурная вертикали. Корпортаривные услуги будут централизованы.

"Поэтому объявляю 2020 год годом централизации услуг и отхода от регионального принципа управления", – говорит Кравцов.

Также глава УЗ отметил, что планируется решить и один из главных вопросов – компенсации издержек на пассажирские ж/д перевозки.

"Заработает и новая система перевозок. Ее ключевое отличие от старой системы – механизм, согласно которому организатор перевозок будет заказывать их у перевозчиков с гарантией компенсации стоимости курсирования поезда", – говорит он.

По словам Кравцова, такой подход позволит избавиться кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Кроме всего прочего, в УЗ появится орган, который будет заниматься расследованием транспортных событий.

Как ранее сообщал Фокус:

В случае выхода "Укрзализныци" на IPO и продажи 20-30% акций компания может получить около 2-4 млрд долларов. Об этом заявил Кравцов.