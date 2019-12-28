Украина расплачивается по долгам, но сумма общего долга все равно растет, – НБУ

Валовый внешний долг Украины (государства и частного сектора) на 1 октября 2019 года составил $119,95 млрд, что на $4,44 млрд, или 3,8% больше, чем кварталом ранее, сообщил Национальный банк.

При этом доля долга к ВВП за квартал уменьшилась с 83,5% до 82,3%.

На начало этого года валовый долг составлял $114,71 млрд, или 87,8% ВВП.

Рост внешнего долга в третьем квартале произошел, в основном, за счет увеличения внешних обязательств частных компаний, которые выросли на $4,4 млрд – до $69,7 млрд, – отметил регулятор.

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Способствовала росту долгу и активная покупка нерезидентами гособлигаций (ОВГЗ), обязательства по которым выросли на $1,8 млрд.

Одновременно были погашены еврооблигации на $0,7 млрд, а еще $0,4 млрд составило чистое погашение кредитов правительства.

Нацбанк уточняет, что основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец сентября с большим запасом оставался доллар США – 68%, однако его доля сократилась на 1,6 процентных пункта.

Суммарные обязательства реального сектора (т.е. без банков), которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев, возросли на $1,6 млрд – до $40,3 млрд в результате увеличения задолженности по краткосрочным торговым кредитам на $2,1 млрд – до $16,6 млрд.

Как ранее сообщал Фокус: