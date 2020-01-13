Дубилет: Планируем отменить 40% отчетных форм, заполняемых для Госстата

Правительство считает возможным отменить 43 статистических формы (всего их 110), которые заполняют украинские предприятия. К такому выводу пришли, проанализировав результаты аудита, который проводился на протяжении нескольких месяцев. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Главная идея намеченной реформы: не заставлять предприятия накапливать информацию, которая и так есть у государства, – написал министр. А также не собирать информацию, которая не используется для принятия управленческих решений, а требуется по принципу "собираем то, что всегда собирали".

В этом году планируют отменить:

Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);

Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);

Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);

Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);

Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);

Отчет по труду (1-ПВ);

Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);

Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);

Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);

Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);

Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);

Отчет о деятельности учреждения высшего образования », о которой я писал ранее (2-3нк).

По словам Дубилета, такое сокращение не повлияет на качество информации, которую для государства готовит Госстат.

Как ранее сообщал Фокус: