Дубилет: Планируем отменить 40% отчетных форм, заполняемых для Госстата
Правительство считает возможным отменить 43 статистических формы (всего их 110), которые заполняют украинские предприятия. К такому выводу пришли, проанализировав результаты аудита, который проводился на протяжении нескольких месяцев. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Главная идея намеченной реформы: не заставлять предприятия накапливать информацию, которая и так есть у государства, – написал министр. А также не собирать информацию, которая не используется для принятия управленческих решений, а требуется по принципу "собираем то, что всегда собирали".
В этом году планируют отменить:
- Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);
- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);
- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);
- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);
- Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);
- Отчет по труду (1-ПВ);
- Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);
- Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);
- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);
- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);
- Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);
- Отчет о деятельности учреждения высшего образования », о которой я писал ранее (2-3нк).
По словам Дубилета, такое сокращение не повлияет на качество информации, которую для государства готовит Госстат.
Как ранее сообщал Фокус:
- Дубилет в интервью заявил, что отказался от премий и надбавок, и на своем посту зарабатывает лишь 15 тысяч гривен.
- Дубилет считает, что некоторые министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку", и им трудно содержать свои семьи.
- В правительстве работают над упрощением взаимодействия бизнеса с военкоматами при кадровом администрировании персонала.