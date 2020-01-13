Дубилет: Планируем отменить 40% отчетных форм, заполняемых для Госстата

Экономика
Такое сокращение не повлияет на качество информации, которую для государства готовит Госстат

 

Правительство считает возможным отменить 43 статистических формы (всего их 110), которые заполняют украинские предприятия. К такому выводу пришли, проанализировав результаты аудита, который проводился на протяжении нескольких месяцев. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Главная идея намеченной реформы: не заставлять предприятия накапливать информацию, которая и так есть у государства, – написал министр. А также не собирать информацию, которая не используется для принятия управленческих решений, а требуется по принципу "собираем то, что всегда собирали".

В этом году планируют отменить:

  • Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);
  • Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);
  • Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);
  • Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);
  • Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);
  • Отчет по труду (1-ПВ);
  • Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);
  • Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);
  • Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);
  • Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);
  • Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);
  • Отчет о деятельности учреждения высшего образования », о которой я писал ранее (2-3нк).

По словам Дубилета, такое сокращение не повлияет на качество информации, которую для государства готовит Госстат.

Как ранее сообщал Фокус: