Украинцы смогут свободно выбирать банк для выплаты зарплаты, – Дубилет

В правительстве рассчитывают, что новшество удастся внедрить уже в 2020 году

Правительство разрабатывает решение о предоставления работникам возможности выбирать банк для выплаты заработной платы. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

"Мы начали проект, которым хотим побороть "зарплатное рабство". В Украине есть явление, которое удивляет жителей развитых стран, – "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают, на карту какого банка они будут получать деньги. Мы хотим внедрить систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки, при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы", - написал он.

Читайте также: Дубилет отказался от государственной охраны

Такая работа ведется совместно Минфином и НБУ. Дубилет рассчитывает, что новшество удастся внедрить уже в следующем году.

Схема будет простая: работник предоставляет бухгалтеру номер своего счета в формате IBAN, а бухгалтер формирует общую ведомость для сотрудников, независимо от банка. "А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, разбрасывает деньги, куда нужно", – пояснил Дубилет.

Он также напомнил, что действующее законодательство позволяет работникам выбирать банк для выплаты зарплаты, но поскольку это сопряжено с некоторыми трудностями, на практике такое право практически не реализуется. Чтобы проект заработал, банкам нужно будет несколько доработать свои системы.

"Также, возможно, нужно будет запустить "горячую линию", куда украинцы смогут жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка", – отметил министр.

Как ранее сообщал Фокус: