Дубилет рассказал о деталях электронной переписи

"Если бы мы проводили традиционную перепись, мы бы только в начале 2021 года получили бы результаты", – сказал министр

Министр Кабинета министров Дмтрий Дубилет сообщил, что результаты электронной переписи населения стоит ожидать до конца года.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Если бы мы проводили традиционную перепись, мы бы только в начале 2021 года получили бы результаты. А планированием инфраструктуры, дорог, опорных школ, больниц мы занимаемся прямо сейчас. И все министры говорят: "Нам нужна сейчас информация", – сообщил министр.

По его словам, в кабмине получают информацию 2001 года.

Кроме этого, Дубилет отнес электронную перепись населения к активам того, что удалось сделать правительству за 100 дней при власти.

"Мы разработали достаточно, как мне кажется, крутую методику, которая позволит ответить на 95% вопросов, которые есть у заказчиков традиционной переписи. Мы будем использовать данные самых разных источников, проводить калибровочные социологические исследования и получим достаточно точную картину по составу и количеству населения в стране", – сказал министр.

Кроме того, по его словам, электронную перепись делают "более дешевыми и точными методами", а не с бюджетом "3-4 млрд гривен".

Ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказывал в Facebook и в эфире ICTV об идее провести электронную перепись населения.

По его словам, за основу можно взять информацию мобильных операторов связи, а потом провести дополнительные калибровочные социологические исследования.

Подобную инициативу уже раскритиковали в Институте демографии. По словам директора Института Эллы Либановой, такая перепись будет очень неточной.

По словам директора КМИС Владимира Паниотто, перепись путем подсчета SIM-карт граждан Украины не даст точного результата.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале ноября премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что перепись, возможно, будет проводиться с помощью онлайн-инструментов. "Конечно, это перепись, но мы посмотрели на разную практику в мире и сейчас ищем возможность сделать перепись максимально за счет онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей заполнять информацию о себе."

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, на 2014, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение всеукраинской переписи населения – на 2020 год.