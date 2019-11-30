Директор института демографии раскритиковала электронную перепись Дубилета

По мнению Эллы Либановой, если перепись в Украине будет проведена таким образом, то международное сообщество может не признать ее

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что предложенная министром Кабинета минстров Дмитрием Дубилетом электронная перепись населения является неточной.

Об этом она рассказала в интервью "Зеркалу недели".

Ранее Дмитрий Дубилет сообщил, что в Украине могут провести "электронную перепись населения", которая сэкономит бюджетные средства. По его словам, подсчет проведут по сим-картам и данным реестров.

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По словам Либановой, увидев пост Дубилета, она была "близка к истерике".

"Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность. 30 километров в сторону от серьезной трассы - и связь уже проблематична, даже в Боярке. Поэтому у меня большие сомнения в том, что таким образом можно охватить все население", – рассказала Либанова.

По ее мнению, если перепись в Украине будет проведена таким образом, то международное сообщество может не признать ее.

"Это оценка численности населения. Если мы не проведем полноценную перепись, то просто не сможем нормально управлять страной. В таблице, которую я составила для Дмитрия Дубилета, все расписано по каждому министерству – какие данные переписи и для чего нужны", – объяснила Либанова.

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