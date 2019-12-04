В КМИС не рады идее Дубилета провести электронную перепись населения

Говорят, перепись путем подсчета SIM-карт граждан Украины не даст точного результата

При проведении переписи населения путем подсчета SIM-карт украинцев невозможно узнать 90% необходимой информации.

Об этом у себя в Facebook пишет директор КМИС Владимир Паниотто.

По его словам, в ходе переписи у граждан обычно интересуются их составом семей, источником доходов, задают языковые и миграционные вопросы.

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"Такая информация нужна не только социологам, а и органам власти, бизнесу, для оценки перспектив инвестиций... Да и тем же министрам она нужна, если они хотят бороться с бедностью, например", – говорит Паниотто.

Да и калибровочные исследования для определения количества SIM-карт – продолжает директор КМИС – проводятся с помощью соцопросов, выборка которых основывается на старой некорректной статистике. Такие опросы в будущем только увеличат погрешность выборки.

"Без переписи наши погрешности будут не 2-3%, а 6-7% и на следующих выборах мы скажем, что ваша партия получила 10 плюс-минус 7 процентов. Т.е. от 3% до 17%", – добавил он.

Ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказывал в Facebook и в эфире ICTV об идее провести электронную перепись населения.

По его словам, за основу можно взять информацию мобильных операторов связи, а потом провести дополнительные калибровочные социологические исследования.

"Уже опросили 31 тыс. домов, 20% не ответили, но это нормально. Такой метод позволил нам узнать, сколько в среднем SIM-карт у человека", – поясняет Дубилет.

Потом эту информацию дополнят другими реестрами, например, реестром новорожденных детей за последние 10-15 лет и реестром пенсионеров, ведь часто именно у этих групп нет телефонов.

Подобную инициативу уже раскритиковали в Институте демографии. По словам директора Института Эллы Либановой, такая перепись будет очень неточной.

"Даже если предположить, что все население нашей страны, каждый человек от 0 до 100 лет имеет хотя бы один мобильный телефон (вероятность чего равна нулю), то все равно есть территории, не охваченные вышками. Это сельская местность.

30 километров в сторону от серьезной трассы – и связь уже проблематична, даже в Боярке. Поэтому у меня большие сомнения в том, что таким образом можно охватить все население", – объяснила свою позицию Либанова.

Также она считает, что если не провести полноценную перепись, власти "просто не смогут нормально управлять страной".

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