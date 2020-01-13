После отмены моратория землю можно будет купить только за безнал, – Милованов

После запуска рынка земли возможности купить участок за наличку уже не будет.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Минэкономики Тимофей Милованов, пишет РБК-Украина.

По словам Милованова, это поможет в борьбе с теневыми рынками.

"Рассчитаться за купленную землю можно будет только безналичкой. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись", – заявил министр.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.

Перед этим президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.

В итоге в проект закона действительно внесли правку о референдуме по покупке земли иностранцами. Также в законе прописан запрет на покупку участков для компаний из РФ.

Проголосовать рынок земли могут уже завтра, 14 января.

Как ранее сообщал Фокус:

При подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли аграрный комитет Верховной Рады отклонил почти все поправки (их подано 4016), поданные народными депутатами.