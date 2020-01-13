После отмены моратория землю можно будет купить только за безнал, – Милованов
2020-01-13 16:13:46
Такие меры помогут в борьбе с теневыми рынками, говорит министр экономики
После запуска рынка земли возможности купить участок за наличку уже не будет.
Об этом на пресс-конференции заявил глава Минэкономики Тимофей Милованов, пишет РБК-Украина.
По словам Милованова, это поможет в борьбе с теневыми рынками.
"Рассчитаться за купленную землю можно будет только безналичкой. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись", – заявил министр.
13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.
Перед этим президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.
В итоге в проект закона действительно внесли правку о референдуме по покупке земли иностранцами. Также в законе прописан запрет на покупку участков для компаний из РФ.
Проголосовать рынок земли могут уже завтра, 14 января.
Как ранее сообщал Фокус:
- При подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли аграрный комитет Верховной Рады отклонил почти все поправки (их подано 4016), поданные народными депутатами.
- Учтены только две поправки. Первая меняет - об изменении названия законопроекта и о снижении лимита на покупку земли "в одни руки" с 210 тыс. до 10 тыс. га.