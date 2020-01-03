Профильный комитет Рады отклонил практически все поправки к законопроекту о земле
2020-01-03 19:31:29
Рекомендовано уменьшить лимит на покупку земли до 10 тыс. га
При подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли аграрный комитет Верховной Рады отклонил почти все поправки (их подано 4016), поданные народными депутатами.
Учтены только две поправки. Первая меняет название законопроекта на "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Вторая поправка, среди прочего, снижает лимит на покупку земли "в одни руки" с 210 тыс. до 10 тыс. га.
Кроме того, в законопроект внесли норму о продаже земли иностранцам только после референдума по этому вопросу.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.
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