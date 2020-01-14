Завод "Океан" будет строить и ремонтировать корабли на арестованных стапелях

Экономика
Арест на имущество предприятия наложен по ходатайству прокуратуры, чтобы предотвратить его незаконное отчуждение

 

Печерский районный суд Киева арестовал целостный имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода "Океан". Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Решение принято по ходатайству прокуратуры "с целью сохранения имущества стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения".

В прокуратуре отмечают, что принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности лиц, участвовавших в доведении предприятия до банкротства и незаконных сделках с имуществом предприятия.

Завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тысяч тонн. 

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом "Океан" по ходатайству близкой к владельцу "Смарт-Холдинга" Вадиму Новинскому компании.

В сентябре 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество предприятия. В ноябре того же года Апелляционный суд отменил это решение. 

В сентябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сказал о намерении вернуть "Океан" в госсобственность.

В 2017 году ГПУ объявила в розыск бывших должностных лиц "Океана", подозреваемых в том, что в 2012-2016 годах они умышленно довели его до банкротства и завладели его имуществом. В деле фигурирует и Новинский. 

В августе 2018 года Минюст и Высший хозяйственный суд Украины объявили о продаже "Океана" по процедуре, предусмотренной законом "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом". Стартовая цена составляла 1,82 млрд грн. 

В декабре 2018 года "Торговый дом "Аннона" купил на аукционе "Океан" за 122 млн грн.

В 2019 году началось возрождение производства. На сегодняшний день завод уже выполнил ряд существенных заказов, еще несколько находятся в работе.

Как ранее сообщал Фокус: