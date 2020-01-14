Малому и среднему бизнесу могут стать доступными кредиты под 5–9%

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект, который позволит запустить с 1 февраля программу кредитования под 5, 7 или 9% для поддержки малого и среднего бизнеса.

Премьер-министр Алексей Гончарук написал в Telegram, что на эти цели правительство предусмотрело 2 млрд грн.

Принятый закон предполагает перераспределение средств госбюджета-2020 для обеспечения деятельности Фонда развития предпринимательства.

Как ранее сообщал Фокус: