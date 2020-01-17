В парламенте снова остановлено создание замены для налоговой милиции

Верховная Рада отклонила принятый 2 октября в первом чтении законопроект о Бюро финансовых расследований.

Причиной названо получение негативных отзывов на проект профильного комитета и Главного юридического управления, составленных уже после принятия законопроекта в первом чтении. При этом первоначальный отзыв того же комитета и заключение Главного научно-экспертного управления были положительными.

В то же время в оппозиции заявили, что создание финансовой полиции должно быть приоритетом для Верховной Рады. "Такой орган критически необходим. Дискуссия относительного того, кто будет назначать председателя, в принципе уже завершена решением Конституционного Суда – руководителей центральных органов власти, и правоохранительных в том числе, должен назначать Кабинет министров", – заявил депутат Ярослав Юрчишин из фракции "Голос".

По данным журнала "НВ", отказ от законопроекта связан с тем, что президент Владимир Зеленский считает, что Бюро финансовых расследований должно быть подконтрольно Офису президента, а не Минфину, как раньше было прописано в законопроекте.

Напомним, что финансовую полицию под названием Служба финансовых расследований планировали создать еще в 2017 году, но процесс был остановлен президентом Петром Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Рада эту идею не поддержала.

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