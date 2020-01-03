По требованию Зеленского. Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальные автозаправки
2020-01-03 15:05:20
Из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн
Налоговая милиция ГФС ликвидировала 264 нелегальные автозаправочные станции по требованию президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
"По результатам проведенных мероприятий в период с 13 декабря 2019 года по 3 января 2020 года было установлено и прекращено деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС. Из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн и оборудования незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 57 млн грн", – сказано в сообщении.
Проводятся работы по демонтажу оборудования.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранительным органам решить проблему нелегального оборота топлива до 9 января 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сотрудники СБУ и Национальной полиции в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили схему изготовления в промышленных масштабах и реализации контрафактного топлива.
- Крупные сети АЗС снизили цены на топливо после того, как их представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.