Крупные сети АЗС снизили цены на топливо после встречи с Зеленским
2019-12-24 11:07:39
В сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ – на 70 коп./л
Крупные сети автозаправок снизили цены на бензин после того, как их представители провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".
В сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ – на 70 коп./л.
"В консолидированной сети группы "Приват", которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л", – сказано в сообщении.
Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский призвал сети АЗС более активно реагировать на укрепление гривни и уменьшать соответственно цену на бензин.
"Мы обращаемся к вам с предложением более активно реагировать на укрепление курса и уменьшать соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить цену на табло", – сказал Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сотрудники СБУ и Национальной полиции разоблачили схему изготовления в промышленных масштабах и реализации контрафактного топлива. Изготовленное топливо (как бензины, так и дизельное) реализовывалось через более 150 АЗС по всей территории страны.
- В Николаеве на автозаправочной станции "ОККО" перепутали резервуары для топлива, и те, которые предназначены для бензина, наполнили дизельным топливом. В результате десятки бензиновых машин были заправлены неправильным топливом, их двигатели и топливные системы повреждены.