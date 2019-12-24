Крупные сети АЗС снизили цены на топливо после встречи с Зеленским

В сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ – на 70 коп./л

Крупные сети автозаправок снизили цены на бензин после того, как их представители провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

В сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ – на 70 коп./л.

"В консолидированной сети группы "Приват", которая до текущего момента не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л", – сказано в сообщении.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский призвал сети АЗС более активно реагировать на укрепление гривни и уменьшать соответственно цену на бензин.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно реагировать на укрепление курса и уменьшать соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить цену на табло", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус: