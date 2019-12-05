В Николаеве на АЗС перепутали бензин и дизтопливо: десяткам авто требуется ремонт (обновлено)

В пресс-службе компании "ОККО" заявили, что могут компенсировать убытки водителям

В Николаеве на автозаправочной станции "ОККО" перепутали резервуары для топлива, и те, которые предназначены для бензина, наполнили дизельным топливом. В результате десятки бензиновых машин были заправлены неправильным топливом, их двигатели и топливные системы повреждены. Об этом сообщает местное издание "Преступности.НЕТ".

На этой АЗС заправляли служебные автомобили управлений Нацполиции и патрульной полиции – пострадали несколько Toyota Prius, Mitsubishi Outlander и Skoda Rapid. Заправлялись там и новые автомобили из автосалона "Toyota Центр". В соцсетях появились сообщения частных автовладельцев, также пострадавших от ошибки на АЗС.

В пресс-службе компании "ОККО" заявили, что могут компенсировать убытки водителям.

"Сейчас выясняем обстоятельства сложившейся ситуации. Конечно, если ошибка произошла с нашей стороны, мы компенсируем убытки клиентам", – сообщили в компании.

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В "ОККО" подтвердили, что ошибка произошла по вине компании и пообещали компенсировать расходы.

"Сейчас наша сеть отрабатывает все обращения клиентов, координирует дальнейшие действия. Ошибка, действительно, произошла на нашей стороне. Компания приносит извинения клиентам и компенсирует расходы. Хотим обратиться к нашим клиентам, чтобы мы могли максимально оперативно и качественно предоставлять обратную связь - фиксировать свои обращения на горячей линии ОККО - 0 800 501 101. Коллеги зафиксируют обращение и проинформируют о дальнейшем алгоритме действий", - сообщили в компании.

Как ранее сообщал Фокус: