Зеленский призвал сети АЗС реально снизить цены на топливо

Нужно уменьшать базовые цены, а не увеличивать скидки по программам лояльности

Президент Владимир Зеленский призвал сети АЗС более активно реагировать на укрепление гривни и уменьшать соответственно цену на бензин. Сделал он это сегодня на совещании с представителями участников топливного рынк, сообщила пресс-служба Президента.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно реагировать на укрепление курса и уменьшать соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить цену на табло", – сказал Зеленский.

Заместитель министра экономики Сергей Николайчук отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив подчеркнула, что реальная цена на горючее сильно отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

"Такая ситуация не свойственна большинству европейских рынков – когда настолько большие скидки по программам лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, указать на табло. И оптимизировать программы лояльности, чем увеличить конкуренцию на рынке", – подчеркнула она.

Представители компаний со своей стороны указали на проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале нового года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся ... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", – отметил Зеленский.

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