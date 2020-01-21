10 банков сейчас нарушают нормативы НБУ

На начало января 10 из 75-ти платежеспособных банков страны хотя бы раз нарушали нормативы НБУ. Об этом сообщил FinClub со ссылкой на данные Нацбанка.

Четыре банка нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента, который должен составлять не более 25%: "Мисто банк" (34,41%), Проминвестбанк (38,67%), Индустриалбанк (49,87%) и Ощадбанк (26,73%).

Пять банков нарушали норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами (не более 25%): ПУМБ (33,22%), "Юнекс банк" (34,64%), "Банк инвестиций и сбережений" (70, 92%), "Первый инвестиционный банк" (80,39%) и Мегабанк (92,3%).

Четыре банка нарушали нормативы риска длинной и короткой открытых валютных позиций (не более 5%): Индустриалбанк (14,95%), Проминвестбанк (77,04% и 50,15%), Ощадбанк (181,36%) и Приватбанк (233,44%).

Норматив минимального значения коэффициента покрытия ликвидностью (LCR) в иностранной валюте (не меньше 100%) нарушал "Мисто банк" (76,04%), а LCR во всех валютах (не меньше 100%) выполняли все банки.

Остальные нормативы НБУ выполняли все банки.

На 1 декабря 2019 года нарушителей было 12, сейчас из списка выбыли Укрэксимбанк и Поликомбанк. На 1 января прошлого года нормативы НБУ нарушал 21 банк.

Как ранее сообщал Фокус: