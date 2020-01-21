С февраля начинает работать кредитная программа Зеленского для заробитчан
С 1 февраля стартует программа кредитирования для открытия своего бизнеса в Украине.
Об этом в Telegram пишет премьер Алексей Гончарук.
Впервые о программе рассказал президент Владимир Зеленский, который и выступил ее инициатором.
Госпрограмма "Возвращайся и оставайся" направлена на привлечение в Украину "заробитчан", которые выехали за рубеж в поисках лучшей жизни, но распространяться она будет на всех граждан Украины.
В рамках программы желающим выдадут кредит на 1,5 млн грн сроком на пять лет.
- Ставка 5% будет доступна для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;
- 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места (но за каждого нанятого сотрудника ставка будет снижаться на 0,5%);
- 9% для тех, кто уже работает с выручкой от 25 до 50 млн грн.
Гончарук отмечает, что очень важно, чтобы госбанки присоединились к инициативе Зеленского – премьер уже призвал банкиров поддержать программу.
При этом, премьер отметил, что государство компенсирует банкам разницу процентных ставок для выдачи доступных кредитов.
Сегодня Зеленский как раз подписал закон №2589 о фонде развития предпринимательства.
"Прогрмма даст возможность малым и средним предпринимателям открывать свое дело и создавать тысячи рабочих мест уже в 2020 году", – говорят в пресс-службе ОП.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале ноября при Кабмине создали комиссию по защите бизнеса. Ее председателем стал премьер-министр Алексей Гончарук.
- В рейтинге Doing business-2020 Украина заняла 64-е место, улучшив позиции прошлого года на 7 пунктов.