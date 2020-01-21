С февраля начинает работать кредитная программа Зеленского для заробитчан

С 1 февраля стартует программа кредитирования для открытия своего бизнеса в Украине.

Об этом в Telegram пишет премьер Алексей Гончарук.

Впервые о программе рассказал президент Владимир Зеленский, который и выступил ее инициатором.

Госпрограмма "Возвращайся и оставайся" направлена на привлечение в Украину "заробитчан", которые выехали за рубеж в поисках лучшей жизни, но распространяться она будет на всех граждан Украины.

В рамках программы желающим выдадут кредит на 1,5 млн грн сроком на пять лет.

Ставка 5% будет доступна для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;

7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места (но за каждого нанятого сотрудника ставка будет снижаться на 0,5%);

9% для тех, кто уже работает с выручкой от 25 до 50 млн грн.

Гончарук отмечает, что очень важно, чтобы госбанки присоединились к инициативе Зеленского – премьер уже призвал банкиров поддержать программу.

При этом, премьер отметил, что государство компенсирует банкам разницу процентных ставок для выдачи доступных кредитов.

Сегодня Зеленский как раз подписал закон №2589 о фонде развития предпринимательства.

"Прогрмма даст возможность малым и средним предпринимателям открывать свое дело и создавать тысячи рабочих мест уже в 2020 году", – говорят в пресс-службе ОП.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале ноября при Кабмине создали комиссию по защите бизнеса. Ее председателем стал премьер-министр Алексей Гончарук.