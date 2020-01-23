"Ошеломляющее неожиданное решение" – украинской курятине перекрыли дорогу в Евросоюз

Ввоз на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины временно приостановлен. Об этом сообщила Госпродпотребслужба со ссылкой на соответствующую информацию Европейской комиссии. Причиной стало обнаружение заболевания птичьим гриппом.

Яйца и продукция из них под данные ограничения не подпадают.

"Украина в соответствии с международными обязательствами своевременно предупредила международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы. Украинские мероприятия по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляющим и неожиданным для украинской стороны", – заявили в ведомстве.

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Чтобы избежать после обнаружения заболевания запрета на экспорт мяса птицы, Украина приостановила сертификацию по мощности экспортера в 30 км зоне, хотя законодательство ЕС устанавливает требования - 10 км. Об этом сообщил 22 января торговый представитель Украины Тарас Качка.

Украина в январе-октябре 2019 года отправила на экспорт 333,8 тыс. т мяса и съедобных субпродуктов птицы, что на 1,5% превышает результат всего 2018 года. Об этом свидетельствуют данные ГФС. Главными покупателями были:

Саудовская Аравия – на $96,2 млн (20%);

Нидерланды – $81,11 млн (18,37%);

Словакия – $51,86 млн (10,81%).

Предыстория: 18 января на предприятии "Хутор" (Винницкая обл.) была зарегистрирована гибель птицы. Лабораторные исследования установили причину – птичий грипп типа А, субтипа H5.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссии при Немировской райгосадминистрации 20 января утвердила план ликвидации заболевания, определила границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В эпизоотический очаг, кроме "Хутора", отнесены хозяйства "Немиров-Подолье" и "Колосок" (Бугаков, Немировского р-на). В зону защиты (3 км зона вокруг очага) отнесены девять населенных пунктов Немировского района, в зону наблюдения (10 км зона) вошли 23 населенных пункта.

В эпизоотическом очаге (в трех хозяйствах) насчитывается 116 тыс. голов птицы. По состоянию на 9:00 21 января там было умерщвлено и сожжено 22 тыс. голов птицы.

Согласно данным Госпродпотребслужбы, в январе 2020 года вспышки гриппа птицы были зарегистрированы в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Чехии. В Украине это заболевание в последний раз фиксировалось в начале 2017 года.

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