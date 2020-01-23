Отделений банков "с окошками" стало на 507 меньше
По состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Такие данные приводит Нацбанк.
Количество действующих структурных подразделений банков (отделений) за 2020 год сократилось на 507 – до 8002.
Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (2327) и Приватбанке (1928). Далее с большим отрывом идут частные банки с иностранным капиталом "Райффайзен банк Аваль" (496), УкрСиббанк (284) и "Альфа-банк" (257).
Банки закрывают отделения для сокращения своих расходов. В значительной мере сказывается и развитие интернет-банкинга, что приводит к уменьшению числа визитов клиентов банков в отделения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Теперь банки обязаны указывать стоимость потребительских кредитов с учетом всех дополнительных платежей и услуг.
- НБУ в 2019 году несколько раз снижал учетную ставку. В последний раз 13 декабря – до 13,5% годовых. В целом за год она снизилась на 4,5 п.п.
- Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова прогнозирует, что в следующем году стоит ожидать более быстрого снижения учетной ставки.