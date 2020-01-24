Кабмин запускает программу по кредитованию малого бизнеса с 1 февраля

Кабинет министров Украины одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, программа поддержки микро-и малого бизнеса позволит получать до 1,5 млн гривен доступного кредита под 5, 7 или 9 процентов для создания или расширения своего бизнеса.

"Правительство определило механизм использования бюджетных средств в границах деятельности Фонда развития предпринимательства. Реализация программы "Доступные кредиты" предусматривает ряд инструментов для обеспечения доступности кредитов", – говорится в сообщении.

На сайте Министрства финансов сказано, что реализация этой программы предусматривает два ряда инструментов удешевления и доступности кредитов.

Первый – удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5,7 и 9% годовых кредитов в национальной валюте (дополнительно оплачивается комиссия банков 0,5-1%).

Процент зависит от типа бизнеса:

5% годовых – если выручка до 25 млн грн и создаются как минимум два рабочих места на протяжении первого квартала;

7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн;

9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн.

При этом для микро- и малых предпринимателей, которые получили кредит по программе под 7% или 9%, ставка понижается на 0,5 процентных пунктов (но ставка не может ниже 5%).

Второй инструмент – предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро- и малому бизнесу, если у них не хватает залога (оплата по гарантии составляет 0,5% размера кредита).

По предварительной оценке Кабмина, около 50 тысяч заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году.

Напомним, с инициативой создать Фонда развития предпринимательства выступил президент Владимир Зеленский. По его словам, дешевые кредиты для малого бизнеса должны уменьшить поток заробитчан за границу. В январе Верховная Рада приняла соответствующий закон.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале ноября при Кабмине создали комиссию по защите бизнеса. Ее председателем стал премьер-министр Алексей Гончарук.