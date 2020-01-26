Когда сигнал закодирован. Как смотреть каналы со спутника после 28 января

По оценкам медиаэкспертов, сегодня 4,5 млн украинских семей имеют спутниковые тарелки, но лишь 4% из них легально пользуются этой услугой, то есть платят за просмотр телеканалов. Вскоре четыре крупнейшие украинские медиагруппы начнут кодировать спутниковый сигнал. Необходимость такого шага они объясняют желанием защитить права украинских и иностранных производителей телевизионного контента, а также противодействием пиратству.

Дело в том, что существующая модель отечественного телерынка нарушает нормы европейского законодательства, ведь каналы покупают лицензионный контент только для Украины, обязуясь распространять его лишь в пределах страны. Однако на практике получается, что открытый спутниковый сигнал позволяет смотреть эти программы не только украинцам, но и жителям других стран.

Удар по пиратам

"В Украине популярна схема, когда, продавая спутниковую тарелку, продают и пиратские карты, по которым получают незаконный доступ к спутниковой платформе. Зрители, не зная этого, смотрят ворованный контент, производители которого должны получать деньги, чтобы иметь возможность создавать новый", — поясняет Фокусу Екатерина Мясникова, исполнительный директор Национальной ассоциации медиа. Она уверяет, что кодирование спутникового сигнала повлияет только на тех пользователей, которые смотрят телевидение через спутник, применяя пиратские карты. "Чтобы не потерять возможности смотреть украинские телеканалы, им нужно срочно проверить легальность своего доступа", — преду­преждает Мясникова.

Платными станут каналы четырёх основных медиагрупп. 1+1 media: "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", УНИАН, "Бигуди"; StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Вот; InterMediaGroup: "Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, Enter-фильм; Медиа группа Украина: ТРК Украина, НЛО ТВ, "Индиго", Эскулап ТВ. Их закодируют системой Verimatrix, которую, как обещают, невозможно сломать или "перепрошить". Доступными для всех останутся информационные спутниковые каналы государственного и общественного вещания, к примеру, "UA: Перший", "UA:Культура", "Рада".

Заплатят все

Чтобы по-прежнему иметь доступ к телеканалам, придётся выбрать один из вариантов, каждый из которых потребует финансовых затрат. Первый — подключиться к одному из двух официальных провайдеров Viasat или Xtra TV. Для этого необходимо помимо тарелки купить за 1099 грн специальный тюнер с системой декодирования и после этого выбрать подходящий ТВ-пакет. Предложения провайдеров стоят от 60 до 249 грн в месяц, в зависимости от количества каналов в пакете.

Альтернативой может стать кабельное телевидение. Но в этом случае нужно учесть, что из-за изменений на медиарынке провайдеры повысили цены на свои услуги. Теперь месячный пакет в среднем обходится в 90 грн. Третий вариант — подключиться к цифровому эфирному вещанию (Т2), но и здесь придётся понести дополнительные расходы на приобретение тюнера для приёма цифрового сигнала. Самый дешёвый приёмник сигнала Т2 стоит 250 грн.

Наконец, последний вариант — интернет-телевидение в формате IPTV, который предоставляют несколько сервисов, например Megogo, Oll.tv, Divan.tv. Для просмотра с их помощью телепрограмм на телевизоре понадобятся функция Smart.TV или специальная приставка. Самые доступные тарифы — у Divan.tv: стандартный пакет обойдётся в 68 грн в месяц (146 каналов), у Megogo предложения стартуют с 80 грн.