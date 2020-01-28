Цена на газ для украинцев будет определяться ценой в Нидерландах
Кабмин внес изменения в методику формирования цены газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Она как и раньше определяется договором между продавцом и покупателем, но не должна превышать текущие котировки на нидерландском хабе TTF, к которым добавлены транспортные расходы и торговая наценка.
Торговая наценка "Нафтогаза" установлена на уровне 1,917%.
Напомним, что либерализация газового рынка Евросоюза сопровождалась созданием на его территории достаточного числа так называемых газовых хабов. На них была организована торговля газом на рыночных принципах, чтобы отказаться от традиционного контрактного ценообразования. Первый такой хаб – британский NBP – был создан в 1996 году. Позднее к нему постепенно присоединялись другие площадки. В частности, TTF был создан в 2003 году. Сейчас основных хабов в Европе восемь, но только два из них: британский NBP и TTF регулятор ACER называет зрелыми и устоявшимися.
Как ранее сообщал Фокус:
- Новая порция так называемых "пленок Гончарука" попала в Сеть. Речь идет о стенограмме служебного совещания в кабинете премьер-министра в сентябре 2019 года, в котором якобы принимали участие министр экономики Тимофей Милованов, министр регионального развития Алена Бабак, министр энергетики Алексей Оржель, замминистра финансов Василий Шкураков и глава Нефтегаза Андрей Коболев. Судя по опубликованным пленкам, на совещании обсуждались тарифы на газ в рамках договоренностей с МВФ о выделении Украине очередного кредитного транша.
- Юрий Витренко заявил, что миллионные премии в "Нафтогазе" – это правильно.