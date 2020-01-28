Цена на газ для украинцев будет определяться ценой в Нидерландах

Кабмин внес изменения в методику формирования цены газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Она как и раньше определяется договором между продавцом и покупателем, но не должна превышать текущие котировки на нидерландском хабе TTF, к которым добавлены транспортные расходы и торговая наценка.

Торговая наценка "Нафтогаза" установлена на уровне 1,917%.

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Напомним, что либерализация газового рынка Евросоюза сопровождалась созданием на его территории достаточного числа так называемых газовых хабов. На них была организована торговля газом на рыночных принципах, чтобы отказаться от традиционного контрактного ценообразования. Первый такой хаб – британский NBP – был создан в 1996 году. Позднее к нему постепенно присоединялись другие площадки. В частности, TTF был создан в 2003 году. Сейчас основных хабов в Европе восемь, но только два из них: британский NBP и TTF регулятор ACER называет зрелыми и устоявшимися.

Динамика цены на газ на хабе TTF

Как ранее сообщал Фокус: