"Когда Китай чихает, мир – болеет". Как коронавирус повлияет на мировую экономику в 2020

Экономические аналитики считают, что пока рано бить тревогу из-за вспышки коронавируса в Китае, который является второй по величине экономикой в мире. Но советуют внимательно следить за ситуацией, тем более, что без убытков точно обойтись не получится.

Так, во вторник крупная американская компания Starbucks объявила, что временно закрывает половину своих кофеен.

"Масштабы воздействия будут зависеть от продолжительности вынужденного закрытия бизнеса. Мы сотрудничаем с местными властями, чтобы взять под контроль ситуацию и защитить наших партнеров и клиентов", – заявил финансовый директор сети Пэт Гризмер.

Starbucks не единственный, кому пришлось временно закрыть бизнес в Китае. Уже были закрыты сети фастфудов McDonald's и Yum China, которая управляет брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell в Китае, а также контролирует собственные местные бренды.

Автоконцерн Toyota также закрыл свои заводы в Китае до 9 февраля.

Из-за ограничений на полеты и досмотры в аэропортах по всему миру несут убытки авиакомпании. За последние несколько дней United Airlines объявила о приостановке некоторых рейсов. Акции American Airlines упали примерно на 5%.

Пустые аэропорты в Китае. Фото: South China Morning Post

Падение дохода зафиксировали отели и курорты, в особенности в специальном административном районе Китая Макао, который является меккой для любителей азартных игр. Упали акции и у отелей Marriott, Hyatt и Hilton, обладающих недвижимостью в Китае.

Аналитики полагают, что популярные в Китае бренды – Estee Lauder, Nike и Tapestry, Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, скорее всего, также столкнутся с падением доходов.

Что происходит на биржах

От влияния вспышки коронавируса существенно пострадали американские компании. К ним относятся Starbuck, Walt Disney, Nike, Wynn Resorts, Las Vegas Sands, Hyatt Hotels H, Yum China Holdings и IMAX.

HSBC, крупнейший банк Европы по размеру активов, опустился на 2%. Кредитор получает около 80% своей прибыли из Гонконга и материкового Китая.

Упали и акции технологических компаний, зарегистрированных в Гонконге. Они пострадали от заявлений Apple о том, что распространение коронавируса повлияет на его цепочку поставок, большая часть которых сосредоточена на Китае.

Рыночный индекс Hang Seng упал на 3% в среду после того, как Гонконг стал первым китайским рынком, открывшемся после китайского Нового года. Индекс Hang Seng China Enterprises, который отслеживает результаты деятельности крупных китайских компаний, снизился на 3,5 процента.

Все еще закрытыми остаются рынки в Шанхае и Шэньчжэнь. Оба должны были открыться в минувшую пятницу, но Центральный банк Китая продлил праздничные выходные до 2 февраля. Местное правительство Шанхая приказало предприятиям в финансовом центре материкового Китая оставаться закрытыми до 9 февраля.

Как было в 2003 году, и чем закончится в 2020

Лучшим примером, того как влияют вспышки вирусов на мировую экономику, является вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), которая произошла в Китае в 2002-2003 года и распространилась за его пределами. Тогда мировой экономике был нанесен ущерб в размере 40 млрд долларов.

Экономические данные за 2003 год показывают временное снижение роста ВВП Китая во время пандемии на 2 п.п.

По оценкам Capital Economics, занимающейся экономическими исследованиями, глобальный рост экономики потерял один процентный пункт, но к концу года он набрал примерно на три пункта больше, чем до вспышки SARS. Основной причиной падения экономического роста послужило снижение розничных продаж и путешествий.

Закрытые магазины в местах впышки вируса. Фото: South China Morning Post

Сейчас же ключевой вопрос заключается в том, какие изменения произошли в азиатской и глобальной экономиках, которые бы могли указывать на другой исход – лучший или худший. Аналитики выделяют три основных изменения.

Во-первых, это выросший размер экономики Китая. Еще в 2003 году на его долю приходилось 6% мирового ВВП, сейчас же этот показатель превышает 15%. По словам экспертов, это означает, что "когда Китай чихает, весь мир может заболеть".

Во-вторых, бум соцсетей означает, что плохие новости распространяются намного быстрее, чем 17 лет назад. Существует большой риск дезинформации, которая вызывает панику и нестабильность, заставляя людей отказываться от поездок и сокращать расходы.

"Рост числа недостоверных новостей в соцсетях означает, что страх может распространяться быстрее по всему миру. Речь идет о распространении страха перед болезнью, а не самой болезни, что имеет самые большие экономические последствия", – рассказал главный экономист UBS Asset Management Пол Донован.

Надежда заключается в том, что первые два фактора могут быть нивелированы последним – большей степенью готовности властей, включая меры по сдерживанию вспышки, а также оперативного информирования общественности.

По словам эксперта из лондонской консалтинговой компании Capital Economics Дженнифер МакКоун, несмотря на большие масштабы вспышки SARS в 2003 году, мировая экономика достаточно быстро восстановилась. Также она подчеркнула, что в этот раз, коронавирус вряд ли окажет сильное влияние на глобальную экономику, а воздействие на Китай будет кратковременным.

Источники: BBC, New York Times, Independent, Bloomberg, Financial Times.