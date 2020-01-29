Работа над ошибками: "ProZorro.Продажи" готовит изменение регламента электронных торгов
Система "ProZorro.Продажи" и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) начали работу над совершенствованием правил и внесением изменений в регламент проведения аукционов. Об этом говорится в официальных сообщениях системы и фонда.
Причиной стало то, что недавно при продаже пула активов ФГВФЛ маркетплейс "Универсальная товарно-сырьевая биржа" грубо нарушил условия аукциона и допустил к участию одного из участников – "Бизнесресурс-Украина" без уплаты им гарантийного взноса. Этот участник стал победителем голландского аукциона, однако не заплатил за приобретенный пул. По решению фонда аукцион был отменен.
В сообщении ФГВФЛ говорится: "В действиях организатора и участников торгов усматриваются признаки возможного умышленного сговора. Фонд обратится в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств и в случае доказательства этих фактов причастные к махинациям понесут ответственность".
За нарушение правил госпредприятие "Прозорро.Продажи" начало процесс отключения маркетплейса от системы электронных торгов.
Обещано, что с обновленным регламентом участники и организаторы торгов смогут ознакомиться в ближайшее время.
Как ранее сообщал Фокус:
- Государственный концерн "Укроборонпром" начал реализовывать списанное имущество своих предприятий через электронную площадку "ProZorro.Продажи".
- Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов на конференции по цифровизации управления государственными ресурсами заявил, что весь таможенный конфискат будет выставляться на продажу в "ProZorro. Продажи".