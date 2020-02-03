Нас 37 миллионов. Зачем провели самую неоднозначную "перепись" населения и что она даст

Сэкономить 3,4 млрд грн бюджетных средств и за три месяца справиться с задачей, на выполнение которой обычно уходит год, — это ли не образец эффективности? Результаты экспериментального проекта по определению численности населения Украины министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет презентовал с нескрываемой гордостью, и его можно понять. Он обошёлся без дополнительного финансирования, для проверки точности данных использовал три разных метода подсчёта и получил расхождение всего 2,86%. "Я считаю, что нет никаких управленческих решений в управлении государством или частном секторе, которые требовали бы большей точности. Также важно учесть, что традиционная перепись населения даёт не меньшую, а может, и большую погрешность", — похвастался министр.

Как считали

О каких, собственно, методах идёт речь? Первый — сопоставление данных мобильных операторов, соц­опросов и госреестров. Компании, предоставляющие в Украине услуги мобильной связи, передали команде Дубилета анонимную информацию о количестве абонентов. Из общей базы удалили явно модемные устройства и формально зарегистрированных пользователей, которые редко бывают онлайн. Провели масштабное социологическое исследование, чтобы выяснить, какое количество мобильных телефонов приходится на каждую возрастную группу в разных регионах страны. Это потребовалось, потому что у некоторых украинцев могут быть несколько номеров и коммуникативных устройств, а некоторые вовсе не пользуются мобильниками. Потом получившуюся статистическую картину дополнили взятыми из госреестров данными о юных и пожилых гражданах страны, предполагая, что именно среди них процент абонентов мобильной связи будет заведомо низким.

Второй — сопоставление данных Пенсионного фонда и официальных сведений о половозрастной структуре населения. Данные о количестве пенсионеров экстраполировали на половозрастную структуру населения и составили классическую возрастную график-разбивку, которую социологи между собой называют "ёлочкой". Министр Кабинета министров отмечает, что его команда построила и сравнила две такие "ёлочки": одну на основе данных Госкомстата, другую — на данных госреестров. Графики практически сошлись. "Выявив это совпадение, мы начали танцевать от радости", — признаётся Дубилет.

Третий метод сводится к тому, что данные из государственного реестра физлиц "почистили" по принципу получения какого-либо дохода, пенсии, социальных выплат и субсидий. Потом получившуюся картину дополнили сведениями об оформлении загранпаспортов, регистрации рождений и смертей, эмиграции и иммиграции.

Так и был получен уже обнародованный результат — 37,29 млн человек по состоянию на 1 декабря 2019 года. Из них 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

Резонанс

Едва появившись в СМИ, эти цифры стали предметом оживлённых споров. Социологи тут же заявили, что 37 млн — маловато для реальной численности населения Украины. Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы" высказала предположение о том, что некоторые категории граждан оказались неучтёнными. "Мобильные телефоны есть у многих, но не у всех, можно дополнить эту информацию данными Пенсионного фонда, но не все, у кого нет мобильных телефонов, обязательно являются пенсионерами. К тому же у нас много переселенцев, зарегистрированных на старом месте жительства", — отмечает социолог.

В то же время Владимир Паниотто, директор Киевского международного института социологии, назвал опубликованную оценку численности населения Украины вполне адекватной. "Если опираться на данные ЦИК и добавить ещё 20%, то есть тех, кто не достиг возраста избирателя, получится гораздо больше 37 млн, но это не означает, что данная оценка не точна, — объясняет директор КМИС. — В социологии есть понятия "постоянное население" и "наличное". В первом случае речь идёт обо всех, кто по закону имеет соответствующий статус, а во втором — только о тех, кто находится в стране на момент исследования. Вполне может быть, что команда Дмитрия Дубилета определила численность наличного населения, которая, естественно, меньше".

Впрочем, по мнению Владимира Паниотто, этого результата в любом случае недостаточно, чтобы отказаться от традиционной централизованной переписи, благодаря которой получали данные по 20–30 показателям, позволявшие судить о структуре домохозяйств, культурных запросах и практических потребностях общества. "К примеру, зная, у какого количества семей три поколения проживают под одной крышей, можно сделать вывод о том, сколько требуется детских садов, а сведения о том, на каких языках они говорят, могли бы помочь тем, кто принимает решения в сфере образования и культуры", — отмечает социолог.

Дмитрий Дубилет заявил, что хотя окончательное решение об отказе от переписи ещё не принято, по его мнению, в современных условиях она не нужна. "В течение одного-двух лет мы приведём в порядок наши электронные реестры и сможем каждый день получать точные данные о населении", — подчёркивает Дубилет. Любую другую статистическую информацию, по его словам, государственные органы смогут получать посредством проведения отдельных исследований, что должно обойтись гораздо дешевле, чем централизованная перепись.

Впрочем, Владимир Паниотто сомневается в том, что это действительно окажется дешевле. По его оценкам, отказ от единой централизованной переписи сделает необходимыми сотни, если не тысячи отдельных исследований. Для социологических институтов это будет настоящий Клондайк, вопрос только в том, найдутся ли у потенциальных заказчиков деньги на оплату их работы. "В итоге суммарная стоимость исследований может оказаться гораздо больше того, что раньше тратили на перепись, причём значительную часть этих расходов, скорее всего, придётся покрывать из местных бюджетов", — говорит директор КМИС.