Предприниматель из Винницы первым получил дешевый кредит для бизнеса, – Гончарук

Один из госбанков выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, сумма кредита составила 1,5 млн грн на срок до 5 лет под 7%.

"Эти средства молодой предприниматель из Винницы направит на развитие сети собственных продуктовых магазинов - оборудование нового супермаркета площадью 903 м²", – рассказал премьер.

Пресс-служба Укргазбанка сообщает, что в первый день действия новой президентской программы для поддержки украинского бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" государственным банком уже подписано 11 кредитных соглашений.

На сайте Министрства финансов сказано, что реализация этой программы предусматривает два ряда инструментов удешевления и доступности кредитов.

Первый – удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5,7 и 9% годовых кредитов в национальной валюте (дополнительно оплачивается комиссия банков 0,5-1%).

Процент зависит от типа бизнеса:

5% годовых – если выручка до 25 млн грн и создаются как минимум два рабочих места на протяжении первого квартала;

7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн;

9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн.

При этом для микро- и малых предпринимателей, которые получили кредит по программе под 7% или 9%, ставка понижается на 0,5 процентных пунктов (но ставка не может ниже 5%).

Второй инструмент – предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро- и малому бизнесу, если у них не хватает залога (оплата по гарантии составляет 0,5% размера кредита).

По предварительной оценке Кабмина, около 50 тысяч заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году.

Напомним, с инициативой создать Фонда развития предпринимательства выступил президент Владимир Зеленский. По его словам, дешевые кредиты для малого бизнеса должны уменьшить поток заробитчан за границу. В январе Верховная Рада приняла соответствующий закон.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале ноября при Кабмине создали комиссию по защите бизнеса. Ее председателем стал премьер-министр Алексей Гончарук.