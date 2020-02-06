При регистрации земельных участков стало меньше возможностей для коррупции, – Гончарук

Начала работать бесплатная функция проверки обменных XML-файлов, необходимых для регистрации земельных участков. Уровень отказов в регистрации сократится до 4%. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Обменный XML-файл – это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра. Он формируется и подписывается электронной цифровой подписью сертифицированного инженера-землеустроителя.

Раньше заявители могли месяцами не получать ответа, а в случае обратной связи им не сообщалось, какую именно ошибку в файле они допустили – написал Гончарук.

Отныне, файл может быть автоматически проверен программой, и заявитель получит обратную связь с перечнем ошибок.

Кроме того, при подаче электронного заявления на государственную регистрацию земельного участка предусмотрена возможность поставить ссылку на протокол проверки обменного файла. Также есть возможность с помощью QR-кода проверить валидность (пригодность) файла.

Премьер надеется, что отказы в регистрации земельных участков по вымышленным причинам уйдут в прошлое.

Как ранее сообщал Фокус: