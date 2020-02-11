Зеленский: ипотека к сентябрю должна подешеветь до 10%

Президент Владимир Зеленский считает реальным добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", – считает он.

Президент подчеркнул, что удешевление ипотеки – эта одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию среднего класса в Украине и возвращению уехавших из страны.

Вторая задача – выгодное налогообложение средств, заработанных украинцами за рубежом.

Согласно Отчету о финансовой стабильности Нацбанка за декабрь-2019, ипотечные кредиты по партнерским программам с застройщиками предлагали всего семь банков по ставкам 19–20% годовых на срок до 20 лет на сумму до 2 млн грн.

Правительство поставило себе целью снижение ставки по ипотечным кредитам до 10-11% годовых. Об этом заявил в середине января премьер-министр Алексей Гончарук на совещании по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве.

Тогда же замглавы НБУ Дмитрий Сологуб говорил, что Украина имеет негативную историю ипотечного рынка и по сравнению с соседями является "белой вороной". Он отметил, что ипотека в стране сейчас фактически отсутствует. По его словам, такая ситуация вызвана высокими процентными ставками, а также мораторием на взыскание по валютным кредитам и непрозрачностью первичного рынка жилья. В случае падения учетной ставки НБУ постепенно будут снижаться и ставки по ипотечным кредитам.

По итогам 2019 года объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках впервые за последние годы оказался ниже 50% и на 1 января 2020-го составил 48,4% (минус 4,5 п.п. за год). Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом.

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