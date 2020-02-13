Коломойский и Боголюбов открыли в Украине две оружейные компании, – СМИ
Бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов стали конечными бенефициарами компаний "Таргет-М" и "Рокит-М", которые производят оружие и боеприпасы.
Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на данные Единого госреестра юрлиц.
Обе компании зарегистрировали совсем недавно – 20 января 2020 года. И обе они находятся на Западной Украине, причем по их адресам находятся две другие компании Коломойского – "НПК-Галичина" и "Нефтехимик Прикарпатья".
Среди основателей "Рокит-М" – Grey Fox International LLC (Флорида, США) и все то же "Нефтехимик Прикарпатья".
Занимается "Рокит-М" производством оружия и боеприпасов и обслуживанием систем безопасности.
"Трагет-М" основали Grey Fox International LLC и "НПК-Галичина". Занимается эта компания тем же, чем и "Рокит-М".
Как ранее сообщал Фокус:
- После национализации ПриватБанка некоторые металлургические заводы бизнесмена Игоря Коломойского в США обанкротились.
- По словам самого Коломойского, потери от банкротства сталеплавильни составили порядка $200 млн, а ее стоимость оценивалась в $400−500 млн.