Нацбанк отсудил у Коломойского недвижимость на 100 млн гривен

"Днепрметаллсервис" в сентябре 2014 года предоставил НБУ в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв

Хозяйственный суд Львовской области 16 января взыскал в пользу Нацбанка Украины недвижимость связанной с Игорем Коломойским компании "Днепрметаллсервис".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Компания в сентябре 2014 года предоставила НБУ в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв.м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся ПриватБанку до национализации.

"Поскольку ПАО "Днепрметаллсервис" не выполнило взятые на себя обязательства имущественного поручителя ПриватБанка, Национальный банк в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества. 16 января 2020 года исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме", – сказано в сообщении Нацбанка.

В общем суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам Приватбанка на общую сумму 1,36 млрд грн, сообщили в Нацбанке. 18 решений вступило в законную силу.

Как ранее сообщал Фокус:

23 октября глава ОП Андрей Богдан на встрече с послами стран G7 заявил, что никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам нет.

Министр финансов Оксана Маркарова также уточнила, что украинская сторона обсуждает с МВФ вопрос возврата 155 млрд грн, потраченных на национализацию ПриватБанка

Сам же президент Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе заявил, что правительство не собирается возвращать национализированный "ПриватБанк" бывшим владельцам.