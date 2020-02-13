Антимонопольный комитет за 2019 год выписал штрафов на 8,7 млрд грн

За 2019 год Антимонопольный комитет наложил штрафов на компании, которые работают в Украине, на общую сумму 8,7 млрд гривен.

Об этом рассказал глава АМКУ Юрий Терентьев, передает пресс-служба ведомства.

При этом экономический эффект для страны составил 4,3 миллиарда гривен, в том числе и потому, что часть штрафов оспаривают в судах.

По его словам, фактически в Украине появилась новая отрасль права и отдельный новое направление юридической практики – обжалование публичных закупок.

"Основной моей задачей, как главы АМКУ, и нашей команды является изменение подхода к работе ведомства: чтобы мы от сотен и тысяч небольших, повторяющихся правонарушений, за которые накладываются минимальные штрафы, перешли к вопросам, связанным с реальными проблемами экономической жизни", – рассказал Терентьев.

Как ранее сообщал Фокус: