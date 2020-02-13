Антимонопольный комитет за 2019 год выписал штрафов на 8,7 млрд грн

Экономика
Экономический эффект для государства составил 4,3 миллиарда гривен

За 2019 год Антимонопольный комитет наложил штрафов на компании, которые работают в Украине, на общую сумму 8,7 млрд гривен.

Об этом рассказал глава АМКУ Юрий Терентьев, передает пресс-служба ведомства.

При этом экономический эффект для страны составил 4,3 миллиарда гривен, в том числе и потому, что часть штрафов оспаривают в судах.

По его словам, фактически в Украине появилась новая отрасль права и отдельный новое направление юридической практики – обжалование публичных закупок.

"Основной моей задачей, как главы АМКУ, и нашей команды является изменение подхода к работе ведомства: чтобы мы от сотен и тысяч небольших, повторяющихся правонарушений, за которые накладываются минимальные штрафы, перешли к вопросам, связанным с реальными проблемами экономической жизни", – рассказал Терентьев.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Антимонопольный комитет обязал КГГА вернуть незаконно выделенную госпомощь в размере 35 млн гривен коммунальным предприятиям Киева из-за нарушения конкурентного законодательства.
  • АМКУ установило, что компания "Елизавета-ОД" выпускает клон туалетной бумаги "Обухов" Киевского картонно-бумажного комбината. В ведомстве считают, что в действия компании "Елизавета-ОД" являются неправомерным использованием обозначений без разрешения субъекта хозяйствования.