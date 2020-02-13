Антимонопольный комитет за 2019 год выписал штрафов на 8,7 млрд грн
За 2019 год Антимонопольный комитет наложил штрафов на компании, которые работают в Украине, на общую сумму 8,7 млрд гривен.
Об этом рассказал глава АМКУ Юрий Терентьев, передает пресс-служба ведомства.
При этом экономический эффект для страны составил 4,3 миллиарда гривен, в том числе и потому, что часть штрафов оспаривают в судах.
По его словам, фактически в Украине появилась новая отрасль права и отдельный новое направление юридической практики – обжалование публичных закупок.
"Основной моей задачей, как главы АМКУ, и нашей команды является изменение подхода к работе ведомства: чтобы мы от сотен и тысяч небольших, повторяющихся правонарушений, за которые накладываются минимальные штрафы, перешли к вопросам, связанным с реальными проблемами экономической жизни", – рассказал Терентьев.
Как ранее сообщал Фокус:
- Антимонопольный комитет обязал КГГА вернуть незаконно выделенную госпомощь в размере 35 млн гривен коммунальным предприятиям Киева из-за нарушения конкурентного законодательства.
- АМКУ установило, что компания "Елизавета-ОД" выпускает клон туалетной бумаги "Обухов" Киевского картонно-бумажного комбината. В ведомстве считают, что в действия компании "Елизавета-ОД" являются неправомерным использованием обозначений без разрешения субъекта хозяйствования.