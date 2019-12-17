В Одессе имитируют популярную туалетную бумагу. АМКУ вмешался
2019-12-17 13:12:02
Нарушителю пока предложено добровольно устранить нарушения закона
Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) установило, что компания "Елизавета-ОД" выпускает клон туалетной бумаги "Обухов" Киевского картонно-бумажного комбината. С заявлением о недобросовестной конкуренции в АМКУ и обратилась эта киевская компания.
Аналог имеет созвучное название "Опухоф" и похожую обертку.
"По результатам проведенного отделением анкетирования граждан установлено, что более половины респондентов воспринимают упаковки туалетной бумаги как похожие между собой и считают, что их можно перепутать при покупке. Это противоречит торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности, нарушает права Киевского картонно-бумажного комбината", – говорится в сообщении.
В АМКУ считают, что в действия компании "Елизавета-ОД" являются неправомерным использованием обозначений без разрешения субъекта хозяйствования, который начал их использовать раньше.
В итоге антимонопольщики направили одесской компании обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить нарушения.
Как ранее сообщал Фокус:
- АМКУ заподозрил Мининфраструктуры в предоставлении "Борисполю" льгот или преимуществ, которые ставят этот аэропорт в привилегированное положение в сравнении с другими.
- АМКУ занялся расследованием возможных антиконкурентных согласованных действий ряда компаний при определении цен на энергетический уголь для нужд ТЭС и ТЭЦ.
- АМКУ оштрафовал ведущих производителей табачных изделий и дистрибьютора "Тедис Украина" совокупно на 6,5 млрд грн.