На Волыни газовики прислали умершему 9 лет назад абоненту платежку на 150 грн

На Волыни, в селе Раков Лес, газовики прислали платежку за транспортировку газа абоненту, который умер девять лет назад.

Об этом говорится в сюжете Сегодня.

За январь с покойного просят 150 грн. И это при том, что по адресу, на который пришла платежка, нет даже дома – он сгорел вместе с хозяином.

В "Волыньгазе" журналистам объяснили, что наследники погибшего к ним официально не обращались.

"Письменного заявления на механическое отключение от системы газопоставки по указанному адресу у нас нет", – говорит пресс-секретарь "Волыньгаза" Оксана Швец.

Газовики и родственники погибшего уже договорились о встрече, на которой окончательно зафиксируют смерть абонента.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе украинцы получили две платежки за газ – одну за потребление, а вторую – за транспортировку. Разделение оплаты услуг связано с завершением процедуры анбандлинга "Нафтогаза".