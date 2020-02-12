Стала известна планируемая абонплата за газ для тех, кто его не потребляет

Средняя сумма платежа для хозяйств, которые используют газ для приготовления пищи, подогрева воды и отопления, составит 21,9 грн в месяц

Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 11 февраля предварительно одобрила проект изменений в Кодекс газораспределительных систем.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Принятие указанного проекта решения НКРЭКУ планируется в кратчайшие сроки, что в дальнейшем позволит уменьшить финансовую нагрузку на новых бытовых потребителей и бытовых потребителей, которые не совершали потребления природного газа в прошлом газовом году", – сказано в сообщении.

Среднее значение составит:

2,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб. м в год) – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

8,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год) – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

21,9 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год) – для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк также сообщил, что платежки за газ и его транспортировку будут печатать на одном листе бумаги, передает УНИАН.

"Когда мы говорим, чтобы снова сделать одну платежку, мы говорим просто об удобстве потребителя. Мы сейчас общаемся и с транспортирующими компаниями, и с поставщиками, и пришли к тому, чтобы для удобства потребителей они получали эти две платежки на одном листе бумаги. Фактически это будет означать одну платежку", - заявил он.

Напомним, с января украинцы стали получать две платежки за газ – одну за его потребление и одну за транспортировку. Разделение оплаты услуг связано с завершением процедуры анбандлинга (отделение оператора газотранспортной системы от Нафтогаза). 1 января в Украине начал работу новый оператор газотранспортной системы – одноименная компания "Оператор ГТС Украины". Ее материнской компанией являются "Магистральные газопроводы Украины", находящиеся в подчинении Министерства финансов.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский на совещании с Кабмином и руководством Нафтогазом потребовал, чтобы цены на отопления во всех областях был снижены на 25-30%.