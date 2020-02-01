А потом сдадим кота и деда. Соцсети обсуждают совет депутата продать собаку и заплатить за газ

"Слуга народа" снова оказалась в центре скандала. В этот раз из-за неожиданного совета депутата Евгения Брагаря пенсионерке, как заплатить за коммуналку. Сам народный избранник уже извинился, но для пользователей соцсетей этого явно недостаточно

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар два раза за один день оказался в центре общественного внимания. Сначала он вмешался в скандал из-за показа русского фильма в автобусе, выступил в защиту водителя и подал заявление в полицию на волонтерок, которые вступили с ним в конфликт. После этого в адрес нардепа стали звучать обвинения в недостаточном уровне патриотизма.

В тот же день, 31 января, но уже вечером, Брагар уже сам дал повод для скандала. Нардеп пришел на эфир телеканала 112 Украина. В ходе программы в студию поступил звонок от жительницы села Аджамка Кировоградской области, которая спросила у депутата, что ей делать, если не хватает денег на оплату платежки за газ. По ее словам, она получает субсидию, но только в размере 200 грн.

"Прожить в таких условиях действительно тяжело. Но мы еще не знаем, есть ли у нее другое имущество. Потому что субсидия предоставляется в зависимости от наличия другого имущества и имущественного положения", - ответил нардеп.

На реплику ведущего, что в данном случае не тот вариант, Брагар ответил, что "мы точно не знаем", и добавил, что, если у нее есть собака элитной породы, она может ее продать и заплатить за коммуналку.

"Если есть собака элитной породы, она может продать ее в любой момент и спокойно оплатить", - ответил Брагар и еще несколько раз подтвердил свою позицию на уточняющие вопросы ведущего.

Уже сегодня нардеп принес извинения. Брагар пояснил, что не хотел никого обидеть, а только привлечь внимание к проблеме, когда состоятельные люди пытаются оформить субсидию. Но из-за неопытности выбрал неудачные формулировки.

"Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - пояснил.

Но такие объяснения уже сильно запоздали и мало кого устроили.

На депутата в соцсетях обрушились с критикой. Ведь с такой логикой скоро можно дойти до абсурда, а заодно и обвалить рейтинг партии власти.

В том числе и его коллеги по фракции, и выражения они не подбирали.

Спикер фракции, нардеп Евгения Кравчук отметила, что нынешняя ситуация должна стать уроком для всех, кто ищет быстрой популярности.

"Еще раз убеждаюсь: не умеешь – не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам – занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер", – написала она в Facebook.

Пока нардеп оправдывается его предложение про собаку и коммуналку уже стало поводом для множества шуток. Одни комментаторы "радовались", что оказались владельцами целого состояния.

Другие предположили, что "живой актив" для покрытия счетов за коммуналку смог бы за себя постоять и был бы не против поживится парочкой депутатов.

На предложение Брагара Facebook-сообщество также отреагировала и большой порцией мэмов.

Не остались в стороне и владельцы котов. Они решили, что их домашние любимцы не менее ценный актив чем и элитные собаки.

Из всей этой ситуации точно можно сделать один вывод – проблемы с коммуникацией у "слуг народа" все еще остаются, ведь скандал с Брагарем это далеко не первый раз, когда представителям партии власти приходится оправдываться за свои слова и действия.