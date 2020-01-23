Арахамия предложил отказаться от синхронизации законов с ЕС и попытался оправдаться

Глава фракции "Слуги народа" утверждает, что поддерживает максимальную интеграцию с ЕС, но сначала Украина должна стать сильнее

По мнению лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии Украина должна временно отказаться от политики гармонизации собственного законодательства с Европейским Союзом.

Об этом он заявил во время выступления в Украинском доме в Давосе, передает Укринформ.

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", – говорит Арахамия.

По его мнению, Украина должна создать уникальные правила, и "ради использования наших различий будут приходить инвесторы".

"Если мы гармонизируемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют", – заявил Арахамия.

"Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", – отметил депутат.

Однако позже Арахамия написал в Facebook, что выступает за максимальную интеграцию с ЕС, объяснив свое предыдущее заявление сложностями перевода.

"Я за договор об Ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти", – написал нардеп.

"Все остальное – lost in translation. Евроинтеграции быть", – резюмировал он.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, прокомментировал высказывания Арахамии в Давосе.

"Действительно, мы должны адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно, с выгодой для себя. И продуманно, осторожно относиться к тем нормам, которые представляют вызов для украинской экономической реальности, в которой надо возрождать промышленность и создавать сравнительные преимущества для ведения бизнеса. Но такие нормы - редкие исключения из правила", – пишет Кулеба в Facebook.

Он добавил, что разговаривал с Арахамией, и депутат поддерживает мнение чиновника. "Все остальное – фигура речи", – пишет Кулеба.

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