Чудо для Украины и няня для инвесторов. О чем говорил Зеленский на форуме в Давосе

Президент Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства в очередной раз призвал международных инвесторов вкладывать средства в Украину, рассказал о проблемах мировой безопасности и поделился амбициозными планами. Фокус выбрал главные тезисы из речи президента

Украине недостаточно мировой обеспокоенности из-за российской агресии

"Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам – погибшим и тем, кто потерял дома, – достаточно им всемирной "обеспокоенности" и "озабоченности"? Этого мало".

Необходимо разработать новые правила международной безопасности

"Мир нуждается в переосмыслении и обновления правил, особенно – правил международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в Фейсбуке, когда репостят выступление Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинской "Боинга" в Иране. Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства через неделю это уже теряет актуальность, а в ленту стучит новый громкий информационный повод".

Перед Украиной стоит амбициозная цель – стать лидером Восточной и Центральной Европы

"Какой, по вашему мнению, является задача для страны, потеряла часть своей территории и далеко является далеко не самой богатой на Старом континенте? Стать лидером. Да, стать лидером Восточной и Центральной Европы. Считаете, что это невозможно? Многие мировые единороги (компании, стоимостью больше $1 млрд, - ред.) начинались безумных идей с несколькими сотрудниками в гараже. Ничего нет невозможного. Наша страна в последние годы сделала несколько шагов назад, но мы не отступили. Мы брали расстояние для разбега и решительного экономического скачка".

Украина – место, где случаются чудеса. Международные инвесторы должны не упустить свой шанс

"Мы предлагаем всем стать акционерами успешной Украины. Сегодня прагматическому и закаменелому миру остро не хватает мира, а мировая экономика, которая находится на грани нового глобального кризиса нуждается в чуде. А Украина – это то место, где случаются чудеса… Что означает не инвестировать в Украину сегодня. Это стать Джордж Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов".

Крупным инвесторам в Украине будет помогать "инвестиционная няня"

"Мы подготовили новую программу, которая будет называться Investment Nanny. Каждому инвестору, каждая компания, которая приведет в Украину 100 млн долларов плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать, у вас будет менеджер (investment nanny), разговаривающий на пяти языках. 24/7 этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема - у вас будет контакт с менеджером и не будет никакой проблемы".

В Украине введут пятилетние налоговые каникулы для инвесторов

"Первые два года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию 10 миллионов долларов плюс, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете платить пять лет налог на прибыль. Welcome".

Будущее Украины в Евросоюзе, но этого должны хотеть и сами страны ЕС.

"Мы видим свое будущее в Европейском Союзе. Что должен сделать Европейский Союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский Союз".

Война на Донбассе может прекратиться в любой момент, главное чтобы этого хотели все стороны

"Мы не смогли пока что прекратить полностью огонь на Донбассе, и прекратить потери наших украинцев, но я не случайно говорю "пока что", так как я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце тоннеля. Такая себе ассоциация. Я просто вижу большой свет впереди и уверен, что если все стороны захотят прекратить войну – она прекратится завтра".