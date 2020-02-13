В МВФ заявили, что продолжают активный диалог с Киевом о новой программе

Международный валютный фонд продолжает диалог с властями Украины по новой программе расширенного финансирования на 5,5 млрд долларов, отмечает прогресс в проведении реформ и ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения программы.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", – сказал он.

По его словам, пятью основными фокусами новой программы является усиление верховенства права; борьба с коррупцией; повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика.

Однако он отметил, что дата утверждения программы на Совете директоров МВФ пока не назначена.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе заявила, что Украина демонстрирует успешный прогресс в выполнении условий для старта новой программы.

Как ранее сообщал Фокус:

8 декабря президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором МВФ Кристалиной Георгиевой и стороны договорились о новой программе сотрудничества: $5,52 млрд на три года.

Министр финансов Оксана Маркарова на этом фоне заявляла, что Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году.