Гончарук поделился первыми результатами программы "Доступные кредиты 5-7-9%"
За две недели украинцы по программе "Доступные кредиты" получили 27,1 млн грн. Еще 2500 заявок обрабатываются.
Об этом у себя в Telegram рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Максимальная сумма кредита, которую может получить предприниматель – 1,5 млн грн. Кредитные ставки: 5, 7 и 9%, на пять лет. Размер ставки зависит от объема выручки и созданных предпринимателем рабочих мест.
Первому клиенту деньги выдал государственный Укргазбанк. Также в программе участвуют ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк, к которым вскоре присоединятся еще 11 коммерческих банков.
По словам премьера, кредит можно будет взять даже если нечего оставить в залог.
"Кабмин разработал отдельный механизм – кредтные гарантии. Т.е. банк заменяет залог специальным финансовым инструментом. Заканчиваем все юридические процедуры, чтобы банки могли неотложно наладить эту работу", – заявил он.
Кроме всего прочего, на этой неделе стартует всеукраинский учебный тур для предпринимателей, которые захотят пройти комплексное бесплатное обучение для улучшения своих бизнес-компетенций.
При этом, Гончарук заверил, что никому не откажут в обучении из-за низкого уровня подготовки.
"Эта программа прежде всего о поддержке. Правительство предоставит ее каждому, кто только начинает свой путь к успеху", – добавил премьер.
Со всеми условиями и нюансами программы можно ознакомиться по ссылке.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", которая по задумке должна была помочь мигрантам вернуться и вести бизнес в Украине.
- Позже кредитную программу расширили и сделали доступной для всех украинцев. Гончарук также уточнял, что государство компенсирует банкам разницу ставок из бюджета.
- 3 февраля винницкий предприниматель в Укргазбанке первым получил кредит по программе, которую переименовали в "Доступные кредиты 5-7-9%".