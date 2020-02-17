Мэр Днепра Филатов просит из госбюджета 210 млн грн для "Южмаша"
Мэр Днепра Борис Филатов и гендиректор Южного машиностроительного завода им. Макарова Сергей Войт просят из бюджета 210 млн грн на нужды госпредприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.
Филатов и Войт направили главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с просьбой вынести на рассмотрение законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.
В прошлом году предприятие уже обращалось с аналогичной просьбой к Кабмину, но инициативу сняли с рассмотрения.
Как следствие – на ГП начались задержки в производстве и выплате заработных плат для почти 5 тыс. сотрудников. Для того, чтобы избежать массовых увольнений, руководство "Южмаша" сократило продолжительность рабочей недели.
Также в письме Разумкову говорится, что в этом году "Южмаш" должен начать производство узлов и комплектующих ракетной техники для компании Noosphere, которая завключила с заводом контракты для американцев из Firefly.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале 2019 года сообщалось, что "Южмаш" инициирует создание в Украине плавучей платформы для запуска ракет.
- 21 ноября 2018 года с южноамериканского космодрома Куру успешно запустили ракету-носитель Vega с украинским двигателем.