Мэр Днепра Филатов просит из госбюджета 210 млн грн для "Южмаша"

Мэр Днепра Борис Филатов и гендиректор Южного машиностроительного завода им. Макарова Сергей Войт просят из бюджета 210 млн грн на нужды госпредприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

Филатов и Войт направили главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с просьбой вынести на рассмотрение законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

В прошлом году предприятие уже обращалось с аналогичной просьбой к Кабмину, но инициативу сняли с рассмотрения.

Как следствие – на ГП начались задержки в производстве и выплате заработных плат для почти 5 тыс. сотрудников. Для того, чтобы избежать массовых увольнений, руководство "Южмаша" сократило продолжительность рабочей недели.

Также в письме Разумкову говорится, что в этом году "Южмаш" должен начать производство узлов и комплектующих ракетной техники для компании Noosphere, которая завключила с заводом контракты для американцев из Firefly.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале 2019 года сообщалось, что "Южмаш" инициирует создание в Украине плавучей платформы для запуска ракет.