В Украину приедет очередная миссия МВФ

Экономика
Сроки пребывания экспертов МВФ в Украине не уточняются

Эксперты Международного валютного фонда приедут в Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йосту Люнгман, передают Українські Новини.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – сказал Люнгман.

Сроки пребывания экспертов МВФ в Украине не уточняются.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе заявила, что Украина демонстрирует успешный прогресс в выполнении условий для старта новой программы.

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