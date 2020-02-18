В Украину приедет очередная миссия МВФ

Эксперты Международного валютного фонда приедут в Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йосту Люнгман, передают Українські Новини.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – сказал Люнгман.

Сроки пребывания экспертов МВФ в Украине не уточняются.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе заявила, что Украина демонстрирует успешный прогресс в выполнении условий для старта новой программы.

Как ранее сообщал Фокус:

8 декабря президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором МВФ Кристалиной Георгиевой и стороны договорились о новой программе сотрудничества: $5,52 млрд на три года.

Министр финансов Оксана Маркарова на этом фоне заявляла, что Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году.