В Украину приедет очередная миссия МВФ
Эксперты Международного валютного фонда приедут в Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йосту Люнгман, передают Українські Новини.
"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – сказал Люнгман.
Сроки пребывания экспертов МВФ в Украине не уточняются.
Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским на Международном экономическом форуме в Давосе заявила, что Украина демонстрирует успешный прогресс в выполнении условий для старта новой программы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 декабря президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с директором МВФ Кристалиной Георгиевой и стороны договорились о новой программе сотрудничества: $5,52 млрд на три года.
- Министр финансов Оксана Маркарова на этом фоне заявляла, что Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году.
- Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что через три года Украина откажется от кредитов МВФ, страна будет "самодостаточной".