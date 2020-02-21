"Нафтогаз": Контракт на транзит газа – не заслуга Кабмина Гончарука

В "Нафтогазе" говорят, что новый договор с РФ по транзиту газа – не заслуга правительства премьера Алексея Гончарука.

Об этом у себя в Facebook пишет исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Договор по транзиту стал возможным не из-за действий Кабмина, а потому, что мы фактически обменяли иски в арбитраже против "Газпрома" на новый контракт", – отмечает Витренко.

При этом, в НАК подчеркивают, что к искам против "Газпрома" новое правительство "никакого отношения не имело".

Также Витренко задается вопросом: "А как правительство отблагодарило тех, кто реально сделал то, что Кабмин показывает как свое основное достижение?"

Сегодня в Раде премьер Гончарук, в частности, заявил, что "если бы договор не был подписан, цена на газ по отдельным подсчетам могла быть в 3-4 раза выше, чем есть сейчас".

На это у Витренко тоже есть ответ: "Это не цена на газ (без транзита) была бы выше в 3-4 раза, а тариф на транспортировку, который является лишь одной из составляющих (причем не самой большой) общей цены".

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня премьер Гончарук выступил в Раде с отчетом о проделанной работе за пять месяцев. На выступление ему выделили 20 минут.