Украина в Дії. Какими достижениями хвастается Кабмин Гончарука

Сегодня в Верховной Раде с отчетом о проделанной работе выступит премьер Алексей Гончарук. Фокус изучил раннее опубликованные отчет и презентацию с успехами правительства и рассказывает, чем гордится самый молодой в истории Украины премьер-министр и его команда

Новая-старая украинская энергетика

Одно из самых неочевидных устремлений Кабмина – сооружение и достройка четырех гидроэлектростанций, в том числе аккумилирующих. Речь идет о Днестровской, Каневской, Ташлыкской ГАЭС и Каховской ГЭС-2. У министра энергетики Алексея Оржеля идею подают как "сооружение новых балансирующих мощностей", хотя фактически станции уже либо частично построены, либо строились еще в прошлом столетии, но по тем или иным причинам остались в полузавершенном состоянии.

Так, Днестровскую ГАЭС начали строить еще в 1983 году, а первый ее агрегат ввели в эксплуатацию в 2009-м. При этом в Минэнерго говорят о монтажных работах сразу по четырем гидроагрегатам, в то время как к 2015 году три из них уже работали, а в этом году планируется пуск последнего агрегата. Похожая ситуация и с Каневской ГАЭС, строить которую начали в 1986 году, а уже в 1991-м строительство остановили на неопределенный срок. Только в 2016 году Кабмин официально признал эту станцию "перспективным проектом".

Относительно новый проект – строительство второй ГЭС в Каховке. В 2017 году правительство решило, что на нее нужно 13 млрд грн. Кабмин Гончарука говорит, что для этой станции уже разработан инвестпроект, который еще, правда, предстоит отдать на государственную экспертизу. "Введение указанных объектов в эксплуатацию позволит покрыть существующий спрос на пиковую мощность в объединенной энергосистеме Украины", – характеризует свои планы правительство.

"Из варяг в Николаев"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отчитался по трем направлениям: ж/д, ремонт дорог и проект водных перевозок. Что касается последнего, то идею возродить урезанный маршрут "Из варяг в греки" (нынешний водный Е-40) активно обсуждают даже на международной транспортной конференции при участии Нидерландов, Польши и Беларуси. Первые шаги уже сделаны: проведены работы по дноуглублению на внутренних водных путях Украины. Но эксперты задаются вопросом: а что будет с экологией, если учесть, что со дна Днепра и Припяти могут поднять тысячи тонн ила, который может оказаться радиоактивным (после аварии на ЧАЭС).

Водный путь E-40, который должен соединить Балтийское и Черное моря. Инфографика: tut.by

Тем не менее, экономический аналитик Денис Лавинкевич указывает на экономические выгоды от проекта. "Экономически это самый выгодный вид транспорта: перевозки по воде намного дешевле, чем перевозки и ж/д, и автомобильным транспортом. Вообще речь идет о перевалке между Балтикой и Черным морем, это 4-6 млн тонн грузов в год. Цифра немалая. К тому же, будут осваивать достаточно депрессивные регионы, где нет других точек роста для экономики… Поэтому Украине было бы выгодно воспользоваться возможностью и по максимуму использовать ситуацию чтобы реконструировать те же очистные сооружения по Днепру", – считает он.

Кроме водного пути в Мининфраструктуры обращают внимание на начавшийся ремонт дорог, концессию морских портов и аэропортов, а также реформирование УЗ. Украинскими железными дорогами заинтересовались немцы из Deutsche Bahn: уже подписаны два меморандума. Кроме этого, УЗ и министерство договорились с General Electric о покупке в этом году 40 новых локомотивов серии TE33AC. Также в прошлом году Крюковский вагоностроительный завод поставил УЗ 18 новых пассажирских вагонов, а в 2020-м году планирует поставить еще 26.

Образование. Дуальное образование

Впервые в Украине экспериментируют с так называемым "дуальным образованием". Пилотный проект рассчитан на 4 года и пройдет в 44 колледжах, техникумах и ВУЗах. Суть проста: студенты будут получать теорию и одновременно с этим проходить обучение на предприятиях и в различных организациях. Объем такого прикладного обучения – до 70% от того времени, на которое рассчитана программа.

А еще, совсем недавно, 20 января, Минобразования и British Council подписали меморандум с очерченным кругом сотрудничества до 2024 года. Предполагается, что уровень английского в первую очередь у преподавателей в ВУЗах должен расти. Студентов также ждут новые системы оценивания уровня владения английским. И все это согласно рекомендациям Совета Европы.

Минкульт, в свою очередь, начал с тезиса "украинцы ощущают свою принадлежность к единому украинскому культурному пространству". Речь идет в том числе и о тех украинцах, которые остались за линией соприкосновения на Донбассе. Специально для них 15 января должны были запустить новый развлекательный телеканал на базе UA:TV, но министр культуры Владимир Бородянский сообщил, что запуск канала состоится 1 марта.

Минздрав опасается Эболы и лихорадки Зика

В прошлом году в Киеве и на Закарпатье фиксировали вспышки кори и дифтерии. МОЗ отреагировало и договорилось с UNICEF о закупке вакцин против кори, краснухи и паротита. В целом за этот год в Украину должны приехать 1,2 млн вакцин – это позволит вакцинировать даже тех, кто не прошел такую процедуру в прошлом году.

Благодаря сотрудничеству с международными организациями, созданы региональный и централизованный запасы сыворотки против дифтерии. Также Минздрав обеспечил Центр общественного здоровья диагностическими препаратами для исследования образцов больных экзотическими заболеваниями. Среди них – горячка Западного Нила, вирус денге, вирус Чикунгунья, лихорадки Зика, Эбола и Крым-Конго.

Впервые на профилактику неинфекционных заболеваний из бюджета выделили 37,6 млн грн. Решение аргументировано тем, что 83% украинцев хронически болеют и умирают именно от НИЗ, т.е. от патологий сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкологии, хронических заболеваний легких и психических расстройств. Бороться будут также с ВИЧ/СПИД и туберкулезом: в 2021-2023 годах Глобальный Фонд (Женева, Швейцария) поможет в этом Украине на $135 млн.

Реформы продвигаются и в системе обслуживания пациентов: с сентября 2019 года более 50 медучреждений присоединились к тестированию электронных записей. Таким образом, пациенту больше не нужно будет носить с собой медкарточку: результат осмотра врач может записать в электронную систему eHealth. В Минздраве говорят, что eHealth прошла международную экспертизу, а все данные пациентов в ней надежно защищены.

Как быть с врагом у ворот?

Минобороны отчиталось об укреплении ВСУ: получили американские ПТРК Javelin и катера Island, отремонтировали самолеты МиГ-29 и Су-27, приняли на вооружение модернизированные вертолеты Ми-8. Есть и новые контракты на ПТРК "Корсар" и "Стугна". "По результатам оборонного осмотра разработана визия Генштаба по развитию ВСУ на ближайшие 10 лет", – рапортуют военные.

Есть небольшие изменения и на "западном фронте": Украина выразила намерение присоединиться к программе расширенных возможностей альянса. Повышение статуса Украины может состояться уже этой осенью.

Впрочем, в "оборонке" не обошлось без ложки дегтя. На днях СНБО одобрил гособоронзаказ на три следующих года, но журналисты заметили, что расходы "сворачивают все украинские ракетные программы", ведь на закупку крупной партии ракет "Ольха" и финансирование программы "Нептун" денег не предусмотрели. Слово взял даже замсекретаря СНБО Сергей Кривонос: он призвал президента Зеленского не подписывать ГОЗ и отправить его на доработку.

Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета "Нептун". Фото: mil.gov.ua

Все – в интернет

Особое внимание у Зеленского уделяют цифровизации и диджитализации Украины. Идея в том, чтобы перенести в онлайн как можно больше бюрократических процедур, сделать большинство госуслуг доступными. В начале февраля президент представил мобильное приложение Дія, благодаря которому украинцы смогут больше не носить с собой паспорт и водительские права - они будут доступны в смартфоне.

В актив команды главного цифровика Украины Михаила Федорова можно записать и "eМалятко". После тестирования сервиса, который обещают завершить к лету, 10 услуг, связанных с рождением ребенка, можно будет получить по одному заявлению сразу же в роддоме, ЦНАП или в ЗАГСе. Для строителей тоже приготовили отдельный электронный кабинет: в нем можно получить сразу 9 услуг, которые покрывают 85% всего строительства в Украине.

На этой неделе презентация достижений то пропадала с сайта Кабмина, то возвращалась. Поиронизировав над этим фактом, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский припомнил, что презентацию отчета в виде слайдов Кабмин заказал пиар-агентству Magonova & Partners, которое принадлежит Анастасии Магоновой, жене главы газового дивизиона "Нафтогаза" Андрея Фаворова.

Анатолий Гриценко припомнил прошлое Магоновой, когда она была активисткой Femen. Та, в свою очередь ответила, мол, более чем полность довольна проделанной работой. "Вы, наверное, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. Это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это ох уже поверьте не один день", – написала она.

Вопросы возникли и к содержанию презентации. Звучали разные мнения: от простого "ржу" Бужанского до "срочно всех министров в отставку" в исполнении Ляшко. А вот как отчет правительства будет встречен в зале парламента, мы узнаем сегодня.